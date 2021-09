beUnited en Keuze Vrij Bij Mij slaan handen ineen voor een bedrijfsleven waar iederéén altijd welkom is

Keuze Vrij Bij Mij en beUnited hebben een strategisch partnership gesloten met als doel dat zoveel mogelijk MKB bedrijven zich uitspreken voor een vrije samenleving waarin niemand wordt buitengesloten. ‘Nu miljoenen mensen op basis van individuele keuzes over lichaam en gezondheid worden uitgesloten van deelname aan de maatschappij, wordt het tijd voor ondernemers te laten zien dat men staat voor een samenleving zonder polarisatie en medische discriminatie.’ aldus Pancras Pouw (beUnited) en Olaf Weller (Keuze Vrij Bij Mij).

Weten waar men terecht kan voor bezoek aan café, restaurant, winkel, dokter of tandarts

Op het platform van Keuze Vrij Bij Mij zijn bedrijven en instellingen te vinden die hun deur altijd voor iedereen open hebben staan, ongeacht of iemand wel of niet gevaccineerd of getest is. “Wij steunen dit platform ten volle.” zegt Pancras Pouw oprichter van beUnited.nl, het krachtigste zakelijke netwerk van, vóór en dóór MKB ondernemers, directeuren en managers in Nederland. “Mensen moeten weten waar ze terecht kunnen voor uitgaan, boodschappen, dokters- of tandartsbezoek, de kapper of waar men ook behoefte aan heeft.” Pouw vervolgt: :Wij zullen Keuze Vrij Bij Mij daarom actief onder de aandacht brengen en we hopen dat MKB ondernemers durven te laten zien dat zij voor een vrije samenleving zonder uitsluiting staan.”

Meer ondernemers durven zich uit te spreken

“We zien gelukkig dat steeds meer ondernemers zich durven uit te spreken voor een vrije samenleving zonder medische apartheid.” stelt Olaf Weller. “Ondernemers die de moed hebben om te kiezen voor dat wat menselijk is en goed voelt in plaats van zich te laten leiden door angst. Naast het in kaart brengen van het aanbod van bedrijven en dienstverleners waar je altijd welkom bent, wil Keuze Vrij Bij Mij een rol spelen om dit bewustzijn te vergroten. Samen kunnen we de wereld creëren die we voor ogen hebben.” Inmiddels registreerden zich al duizenden MKB bedrijven, ZZP-ers, dienstverleners en zorgverleners op keuzevrijbijmij.nl.

Samenwerking hoognodig

“Helaas is deze samenwerking hoognodig. Belangenorganisaties zoals MKB Nederland en VNO-NCW spelen inmiddels zelf voor dokter en werken actief mee met het opvoeren van sociale druk en wakkeren de polarisatie aan door het uitsluitingsbeleid van de overheid blind te volgen. Dit terwijl er meer dan genoeg reden is om hier zeer kritisch over te zijn en juist de belangen van ondernemers en de samenleving als geheel voorop te stellen.” aldus Pouw. “Met dit partnership tussen Keuze Vrij Bij Mij en beUnited laten we de belangrijke verbindende geluiden horen die breed leven onder ondernemers. Want, wie wil er nu een samenleving waarin angst, controle en uitsluiting de norm zijn? Wij niet in ieder geval.” sluit Weller af.