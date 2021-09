Jetten tegen Wilders: uw obsessie met Kaag wordt zorgelijk

D66-fractievoorzitter Rob Jetten vindt dat de “obsessie” van Geert Wilders met Sigrid Kaag “zorgwekkende vormen aanneemt”. Wilders opende zijn inbreng tijdens de algemene politieke beschouwingen met een frontale aanval op Kaag, die afwezig is bij het debat. Zij vindt het niet zuiver om als afgetreden bewindspersoon bij het belangrijkste debat in het jaar te zitten, waar de begroting wordt besproken die zij zelf mede heeft gemaakt.

Wilders noemde haar “een angsthaas” die “duikt” en het debat niet durft aan te gaan. Dat Kaag het staatsrechtelijk niet zuiver vindt de algemene politieke beschouwingen bij te wonen, vindt Wilders “een slap verhaal. Wat een bange vrouw.”

Jetten maakte zich schertsend zorgen over Wilders en diens vermeende obsessie. “Gaat het wel goed met u? Als u er een keer over wil praten, komt u dan bij mij op de bank liggen, dan hebben we het erover.”

Hij raadt Wilders aan lid te worden van D66 als hij zich wil bemoeien met de afvaardiging van de partij bij de politieke beschouwingen. Zelf had hij graag Dion Graus als spreker voor de PVV gezien, omdat hij “veel vragen” voor hem heeft. Graus kwam meerdere keren in opspraak om beschuldigingen van seksueel wangedrag. Volgens NRC liet hij zijn beveiliger seks hebben met zijn vrouw bij wijze van betaling.

Jetten krijgt bijval van VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Zij vindt het niet kies dat Wilders enkel met persoonlijke aanvallen komt op iemand die zelf niet aanwezig is bij het debat.

Kaag trad vorige week af als demissionair minister van Buitenlandse Zaken, na een aangenomen motie van afkeuring tegen het kabinetsbeleid in de Afghanistancrisis. Ze blijft wel aan als partijleider van D66 en neemt volgende week het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer weer over.