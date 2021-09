Kamer wil debat over ‘verboden’ subsidie aan Siriz

De Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) over de subsidie die Siriz, een organisatie die onbedoeld zwangere vrouwen adviseert, jarenlang ontving. Ambtenaren van het ministerie adviseerden Blokhuis meermaals de subsidie te staken, omdat deze neerkwam op verboden staatssteun, onthulde NRC vorige week.

Siriz komt voort uit de pro-lifeorganisatie VBOK, die kritisch is op het Nederlandse abortusbeleid. Volgens het ministerie wist Blokhuis toen hij aantrad dat de subsidie strijdig was met de regels, liet het departement vorige week weten.

Maar volgens de ChristenUnie-staatssecretaris, wiens partij tegen het Nederlandse abortusbeleid is gekant, was er sprake van een overgangsfase. “Ook vanwege de continu├»teit van de dienstverlening ten aanzien van keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap achtte ik dit van belang”, liet de bewindsman vorige week weten. Hij wees er verder op dat de subsidie tot stand gekomen was op nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer zelf.

Siriz krijgt inmiddels geen rechtstreekse subsidies meer, maar voor de Tweede Kamer is het boek niet gesloten. Een meerderheid steunde het verzoek om een debat van Corinne Ellemeet, die de gang van zaken “zeer kwalijk” vindt.