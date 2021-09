Piets weerbericht: vandaag nazomertemperaturen

Vandaag op deze eerste dag van de astronomische herfst is de zon er flink bij met nazomertemperaturen van 20 of 21 graden. De wind uit zuidwest tot west is zwak of matig. Boven de meren en in het Waddengebied en de westelijke kustgebieden vlagen in kracht 5.

Vanavond eerst zon en de komende nacht vrij helder weer.

Donderdag herfstachtig met regen, buien en buitjes. Het zuiden meest of helemaal droog met de zon erbij. Een (vrij) krachtige wind uit westelijke richtingen. Kustgebieden en meren windstoten in kracht 7. In het Waddengebied windstoten in kracht 8.

Vrijdag herstel met droog weer en 20 of 21 graden. Weekend: nazomers met op zaterdag en zondag overdag 21 tot 23 graden. Zondag met name in het zuiden kans op een bui. Maandag en dinsdag kans op een bui. Op maandag ongeveer 21 graden en op dinsdag 19 graden.