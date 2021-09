Rutte van plan naar klimaattop VN in Schotland te gaan

Demissionair premier Mark Rutte is van plan naar de klimaattop van de Verenigde Naties te gaan, die later dit jaar in de Schotse stad Glasgow wordt gehouden. Een woordvoerder zegt dat Rutte, behoudens onverwachte veranderingen in de agenda, in principe aanwezig is op de top, COP26 genoemd.

Op 1 en 2 november komen wereldleiders bijeen in Glasgow om het over het beperken van de opwarming van de aarde te hebben. Regeringsleiders en staatshoofden bespreken daar onder meer over de doelen die zijn afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Voor veel wereldleiders is het verminderen van de CO2-uitstoot een belangrijk onderwerp geworden, zeker na een alarmerend rapport van het VN-klimaatpanel IPCC in augustus.

Ook recente overstromingen, bosbranden en orkanen hebben ervoor gezorgd dat het thema met meer urgentie wordt besproken. Deskundigen zijn het erover eens dat extreme natuurverschijnselen vaker voorkomen door het veranderende klimaat.