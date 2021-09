SP wil miljarden extra uitgeven, haalt geld op bij bedrijven

De SP wil komend jaar miljarden extra uitgeven aan salarissen in de zorg, het onderwijs en bij de politie. Het geld dat daarvoor nodig is, haalt de SP in de tegenbegroting op bij bedrijven, banken en mensen met topsalarissen. Die tegenbegroting doet de SP dit jaar zonder de PvdA en GroenLinks, die met eigen plannen zijn gekomen.

“De SP presenteert vandaag alternatieve keuzes voor hetzelfde geld”, zegt partijleider Lilian Marijnissen. “Zo zorgen we ervoor dat mensen minder belasting gaan betalen en er in hun portemonnee wél op vooruit gaan. Grote bedrijven gaan een hogere belasting over hun winsten betalen, net als grote banken en de vervuilende industrie.”

Het Centraal Planbureau (CPB) bevestigt dat de plannen van de SP op papier net zoveel kosten als die van het demissionaire kabinet. Tegenover ruim 13 miljard euro aan extra uitgaven, staat eenzelfde bedrag aan aanvullende belastinginkomsten, vooral te betalen door grote bedrijven. Eventuele economische effecten van die forse lastenverschuiving zijn niet doorgerekend.

Het planbureau waarschuwt wel dat de plannen van de SP niet allemaal te behappen zijn voor de Belastingdienst. Zo wil de partij dat op loon boven de 150.000 euro een extra werkgeversheffing van 16 procent wordt ingevoerd. Ook moet er een nieuw toptarief in de inkomstenbelasting komen van 65 procent. De plannen voor beperking van de aftrekbaarheid van pensioenpremies en de hypotheekrente kunnen ook tot forse uitvoeringsproblemen leiden bij de fiscus.

Naast extra geld voor de publieke sector wil de SP 1,4 miljard euro besteden aan een verlaging van het eigen risico in de zorgverzekering met 100 euro. Ook rekent de partij erop dat het leenstelsel voor studenten onder een nieuw kabinet sneuvelt, en wil zij dat studenten die er de afgelopen jaren wel onder vielen voor 1,8 miljard euro worden gecompenseerd. Voor de afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in Groningen wil de partij 1 miljard euro extra uittrekken.

De Tweede Kamer gaat woensdag en donderdag in debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Demissionair premier Mark Rutte gaf een dag eerder op Prinsjesdag al aan dat er voor partijen iets te halen valt. Naar verluidt zijn honderden miljoenen beschikbaar voor goede voorstellen vanuit de oppositie.