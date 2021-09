Veel servicebalies op stations gesloten door staking bij NS

Door de stakingen bij de NS zijn woensdag veel balies van Tickets & Service op de stations gesloten. Ook rijden de internationale treinen naar Brussel niet zoals gebruikelijk. Volgens de vakbonden hebben tussen de 350 en 400 medewerkers van de NS het werk neergelegd. Ze willen door de actie hun onvrede uitten over de gang van zaken bij het spoorbedrijf.

Om loketten open te houden is maar één iemand nodig, laat FNV-bestuurder Roos Rahimi weten. Ze snapt dat de staking daarom niet alle balies platlegt. Maar dat was volgens haar ook niet de bedoeling.

Rahimi stelt dat de stakende werknemers willen laten zien dat er bij het servicepersoneel weinig draagvlak is voor de manier waarop de NS de herinrichting van de service op de stations invult. Om dit signaal kracht bij te zetten verzamelen enkele honderden stakers zich woensdagochtend in Utrecht om te demonstreren.

De acties bij de NS beperken zich vooralsnog tot het servicepersoneel en de conducteurs van de internationale trein. Die laatste groep staakt voor betere arbeidsvoorwaarden. De bonden stellen dat deze conducteurs minder betaald krijgen dan hun collega’s die werken bij Thalys Eurostar en ICE Berlijn & Nightjet.

Het was al bekend dat de IC Brussel vanwege de staking woensdag alleen rijdt tussen Breda en Brussel. Reizigers kunnen gebruikmaken van binnenlandse treinen om in Breda te komen en dan over te stappen. Ze kunnen ook de IC Direct nemen, hiervoor wordt geen toeslag gerekend.

De NS zegt de acties te betreuren en probeert in gesprek te blijven met FNV en VVMC. Maar de bonden hebben al aangegeven dat het hier mogelijk niet bij blijft. Als de spoorvervoerder na de stakingen nog niet op hun eisen ingaat, overwegen de bonden om ook bij andere onderdelen van de NS stakingen op te zetten, bijvoorbeeld bij het rijdend personeel.