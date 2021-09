Wereldwijd meer dan 6 miljard coronaprikken gezet

Wereldwijd zijn meer dan zes miljard coronaprikken gezet, becijfert persbureau AFP. De laatste miljard prikken werden binnen 29 dagen gezet. Daarmee neemt het vaccinatietempo iets af.

Het duurde eerst nog 140 dagen om de eerste miljard doses toe te dienen. Maar daarna nam het priktempo toe. Het duurde 30 dagen om van 3 naar 4 miljard te gaan en vervolgens duurde het 26 dagen om de grens van 5 miljard te bereiken. Er zijn circa 7,7 miljard mensen op aarde. Veel vaccins bestaan uit twee doses. Voor de jongste kinderen zijn nog geen vaccins goedgekeurd.

De meeste prikken zijn gezet in China (2,18 miljard), India (826,5 miljoen) en de Verenigde Staten (386,8 miljoen). Deze landen produceren hun eigen coronavaccins. Er wordt vooral veel gevaccineerd in welvarende landen. Een aantal van deze landen biedt hun bevolking extra prikken aan, zogeheten boostershots, terwijl andere landen onvoldoende vaccins hebben om de risicogroepen in te enten. Veel arme landen zijn voor hun vaccins afhankelijk van donaties.

Bijna alle landen zijn begonnen met hun vaccinatiecampagnes, al verlopen er een aantal niet zo voorspoedig. Alleen Burundi, Eritrea en Noord-Korea hebben er voor zover bekend geen begin aan gemaakt, meldt AFP. Het is niet duidelijk of en wanneer ze de eerste mensen gaan inenten tegen Covid-19.