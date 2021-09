Wilders trekt van leer tegen migratie en ‘woke-dictatuur’

In een debat dat officieel gaat over de begrotingsplannen van het kabinet, trekt PVV-leider Geert Wilders fel van leer tegen de komst van vluchtelingen uit Afghanistan en wat hij de “vreselijke woke-dictatuur van politiek correct Nederland” noemt. Zijn betoog kwam de oppositiepoliticus op felle kritiek van tegenstanders te staan.

“Ons land zit bombvol, proppenvol”, aldus Wilders in de Algemene Politieke Beschouwingen. “Ik heb geen zin in 50.000 Afghanen. We kunnen mensen in Nederland zelfs niet een fatsoenlijke sociale huurwoning geven.”

Maar het gebrek aan sociale huurwoningen is het kabinet aan te rekenen, werpt Denk-voorman Farid Azarkan tegen. “Daar zitten toch de daders”, zegt Azarkan, wijzend naar het ministersvak in de Kamer. “Waarom gaat u naar de mensen die niets hebben, die alles opgeofferd hebben, die als slachtoffer hier naartoe willen?” Volgens D66’er Rob Jetten heeft Wilders een “droevig wereldbeeld”

Wilders laat ook zijn afkeer blijken van lessen over seksuele diversiteit die basisschoolleerlingen krijgen. Jetten wijst in reactie daarop op de hoge zelfmoordcijfers onder lhbti-jongeren.