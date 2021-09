Zonder stikstofplan steunt GroenLinks landbouwbegroting niet

De begroting van het ministerie van Landbouw hoeft niet op goedkeuring van GroenLinks te rekenen zolang er geen aanvullend plan ligt om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. “We kunnen wat mij betreft niet de begroting van LNV afronden voordat er ook echt een oplossing ligt voor de stikstofproblematiek”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver tijdens het marathondebat na Prinsjesdag.

De afzonderlijke begrotingen van ministeries worden de komende maanden nog in de Kamer behandeld, en moeten ook goedkeuring van het parlement krijgen. In de begroting van het ministerie van LNV worden geen voorstellen gedaan om ervoor te zorgen dat er op de lange termijn minder stikstof neerslaat in de natuur en er meer ruimte komt om bouwvergunningen te verlenen.

Wel zijn er vanuit het ministerie scenario’s doorgerekend voor de lange termijn. Die zullen naar verwachting aan de formatietafel worden besproken, maar een halfjaar na de verkiezingen zijn er nog steeds geen officiĆ«le formatieonderhandelingen gestart, tot onvrede van Klaver.

“We moeten doen wat nodig is”, zegt hij. “We moeten deze begrotingsronde stappen zetten. Als we dat niet doen, kan er niet gebouwd worden, Nederland gaat op slot.” Volgens Klaver kan ook de Kamer hierin het voortouw nemen.