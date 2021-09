Advocaten spannen kort geding aan tegen coronapas

Advocaten uit Breda ondernemen juridische stappen tegen de invoering van de coronapas. Ze hebben een kort geding aangespannen tegen de Staat. De rechtbank Den Haag buigt zich dinsdag om 13.00 uur over de zaak.

Advocaat Bart Maes, een van de eisers, noemt de invoering van de coronapas in een LinkedIn-bericht onwettig, strafbaar en discriminerend. De maatregel zou volgens zijn kantoor onder meer in strijd zijn met de grondwet en veel internationale verdragen.

Inmiddels heeft Maes Law honderden steunbetuigingen binnengekregen. Eén daarvan komt van Michel Reijinga van Nederland in Verzet, de beweging die al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde onder de noemer ‘koffiedrinken’. Reijinga verwacht via zijn organisatie minstens 100.000 handtekeningen op te halen, die dinsdag bij het kort geding zullen worden overhandigd.

Zaterdag 25 september treden nieuwe coronaregels in werking. De verplichte 1,5 meter afstand vervalt, maar vanaf die dag moet iedereen van dertien jaar of ouder die bijvoorbeeld naar een restaurant of bioscoop wil een coronatoegangsbewijs laten zien. Die kan men krijgen bij volledige vaccinatie, doorgemaakt herstel na een besmetting of een negatieve testuitslag.

Maes kondigde donderdagmiddag tijdens een livestream aan dat hij de rechter dinsdag zal wraken, omdat de rechter in het verleden zou hebben gewerkt voor de GGZ. “Ik wil echt een eerlijke zaak, waar elke schijn van partijdigheid wordt weggenomen. Er moet toch wel één rechter in Nederland te vinden zijn die geen – nul – banden heeft met het medisch establishment?”

Maes zei in de toelichting dat de coronapas in strijd is in met het recht op lichamelijke integriteit. “Je moet toch elke keer zo’n stokje in je neus laten rammen als je een qr-code zou willen voor 24 uur. Een hele zwik grondrechten worden voor ongevaccineerden bij het grofvuil gezet om een coronapas, ook wel apartheidspas genoemd, mogelijk te maken die helemaal niets gaat toevoegen vanuit het oogpunt van volksgezondheid en de belasting van de zorg. De coronapas zal net zoveel invloed hebben als de avondklok, namelijk geen.”

“Met name kinderen en jongeren die niets van het virus te vrezen hebben, maar wel aanzienlijke schade kunnen oplopen door vaccinatie, zullen hiervoor gevoelig blijken en een voor hen volstrekt overbodig vaccin laten inspuiten. Het helpt hen niet en de kwetsbaren in de samenleving niet. Ik heb met heel veel jongeren met prikspijt gesproken”, aldus Maes.