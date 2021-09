Commissie onderzoekt wat mensen nodig hebben om rond te komen

Het kabinet gaat een commissie instellen die moet onderzoeken hoeveel geld mensen nodig hebben om rond te kunnen komen. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt had om zo’n commissie gevraagd. Volgens demissionair premier Mark Rutte kan mede aan de hand van de bevindingen van die commissie later het debat gevoerd worden of het sociaal minimum zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vaststelt moet worden aangepast.

Omtzigt vroeg Rutte om de commissie omdat hij denkt dat de regering geen goed beeld heeft van de financiĆ«le situatie van mensen. Hij noemde als voorbeeld het minimumjeugdloon, waarvan jonge mensen met een baan niet kunnen rondkomen. “Het gaat er zeer fundamenteel om wat heb je nodig hebt om rond te komen”, zei hij in het parlement. Hij wil dat naar de financiĆ«le situatie van verschillende groepen gekeken wordt. De bedragen die de overheid als sociaal minimum beschouwt worden gebruikt voor allerlei besluiten over beleid, waaronder het minimumloon, uitkeringen en toeslagen.