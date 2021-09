Kindertelefoon roodgloeiend over pesten na openen scholen

Het aantal gesprekken over pesten bij De Kindertelefoon is explosief gestegen sinds de scholen weer opengingen na de tweede coronalockdown, afgelopen april. Het aantal gesprekken hierover steeg van gemiddeld 65 naar 98 per dag. Dat is een toename van bijna 50 procent, meldt Stichting De Kindertelefoon.

“Deze cijfers zijn ongekend. Het lijkt of de jongeren bezig zijn met een inhaalslag”, zegt Roline de Wilde, directeur van De Kindertelefoon. “Wij roepen iedereen op om pesten bespreekbaar te maken, juist nu we weer aan het begin van een schooljaar staan.”

Tijdens de lockdowns daalde het totale aantal gesprekken over pesten juist. In de eerste lockdown waren het gemiddeld 45 gesprekken per dag, in de tweede gemiddeld 53. “Begrijpelijk, wanneer kinderen niet meer fysiek bij elkaar in een klas zitten. In die periode zagen we tegelijkertijd een toename in het aantal gesprekken over digitaal pesten”, aldus De Wilde.

Volgens haar was er in de zomervakantie een korte dip te zien, maar inmiddels is het aantal telefoontjes over pesten in september al weer ruim 10 procent boven het gemiddelde uitgekomen. Pesten kan grote gevolgen hebben voor kinderen. Zo hebben zij regelmatig te maken met bijvoorbeeld angstklachten of eenzaamheid.