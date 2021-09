Klaver uitverkoren tot ‘beste debater’ bij Algemene Beschouwingen

GroenLinks-leider Jesse Klaver is uitverkoren tot ‘beste debater’ tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, het belangrijkste debat van het jaar. Het Nederlands Debatinstituut prijst Klaver voor zijn eigen betoog, goede interrupties en zijn “bijdrage aan een scherp, maar constructief debat”.

Volgens Roderik van Grieken, directeur van het instituut, kwamen ook Gert-Jan Segers en Esther Ouwehand in de buurt van de titel. Zij hadden vooral op woensdag, toen de Kamer aan het woord was, een mooie eigen bijdrage, net als Klaver. De GroenLinks-voorman vond volgens Van Grieken een goede balans tussen ideologie en pragmatisch debatteren.

D66’er Rob Jetten, die het debat voerde in plaats van D66-leider Sigrid Kaag, viel ook op door zijn “scherpe, principiĆ«le interrupties”, zegt Van Grieken in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag.

Voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher ging er de afgelopen drie jaar steeds vandoor met de debatprijs. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen praat de Kamer met het kabinet over de begrotingsplannen voor volgend jaar. Partijen kunnen zich tijdens de debatten profileren, maar ook belangrijke zaken binnenhalen. Vooral dit jaar is er, door de demissionaire status van het kabinet, veel onderhandelingsruimte voor de partijen in de Kamer.

Die situatie zorgde ervoor dat het een heel ander type debat is dan normaal gesproken, vindt Klaver zelf. “Je merkt in de zaal ook dat de coalitie zoekt naar zijn rol”, aldus de politicus. “Dat maakt het debat spannend.”