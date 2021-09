Nederland telt 17,5 miljoen inwoners, binnen acht jaar zijn dit er 18 miljoen

Nederland telt steeds meer inwoners. Momenteel staat de teller op 17,5 miljoen, aldus cijfers van het CBS. In de eerste maanden van dit jaar, zo’n negen maanden na het begin van de eerste lockdown, werden meer baby’s geboren dan verwacht. Het lijkt erop dat het thuiswerken niet altijd in de woonkamer, werkkamer of keuken heeft plaatsgevonden.

Op naar de 18 miljoen

Het aantal Nederlanders zonder migratieachtergrond is al jaren vrij stabiel: ongeveer 13 miljoen. De stijging komt voornamelijk door mensen met een andere achtergrond, zoals vluchtelingen of expats, die tijdelijk in Nederland werken. Het gaat vaak om relatief jonge mensen, die de leeftijd hebben waarop gemiddeld genomen mensen een gezin stichten. Volgens verwachtingen zullen er tussen 2024 en 2028 18 miljoen mensen in Nederland wonen.

Minder kinderen

In 2020 waren vrouwen gemiddeld 30,1 jaar oud bij de geboorte van hun eerste kind. De leeftijd waarop vrouwen voor het eerst een kind krijgen is sinds de jaren zeventig gestegen. Nederlandse vrouwen krijgen daarnaast minder kinderen: het gemiddelde lag in 2018 op 1,59. Hier zijn een aantal redenen voor, zoals de stijging in het aantal vrouwen van in de twintig die een Hbo of universitaire opleiding volgen. Vrouwen die onderwijs volgen krijgen minder vaak kinderen. Studenten hebben vaak minder financiële middelen om een kind financieel te onderhouden. Daarbij wordt het afronden van een studie als een belangrijke voorwaarde gezien om het ouderschap aan te gaan.

Meer flexcontracten

Wat ook een rol speelt, is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Vorig jaar waren er meer mensen met een tijdelijk, flexibel contract en daalde het aantal vaste contracten. Volgens het CBS groeide het aantal flexcontracten onder vrouwen. In 2010 had bijna 26 procent van de werkende vrouwen een dergelijk contract, in 2017 ruim 32 procent. Vooral bij vrouwen onder de dertig groeide het aantal flexcontracten. Vrouwen met een flexibel contract krijgen minder snel kinderen.

Een kind krijgen kost geld, vaak meer dan verwacht. Volgens het CBS kost een eerste kind rond de 17 procent van het netto-inkomen van het huishouden. Hierin zitten zowel kosten voor kleding, school, een mooi kinderbehang, voeding, huis en een stijgende energierekening. Het goede nieuws is, aldus het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting, dat een kind niet goedkoper of duurder wordt naarmate een ouder meer verdient. We besteden allemaal ongeveer hetzelfde percentage van ons inkomen aan onze kinderen.

Waar gaat meeste geld naartoe?

En waar gaat het geld na de geboorte het eerste jaar voornamelijk naartoe? Het kan zijn dat er minder inkomen is doordat, in de meeste gevallen de vrouw, minder werkt. Verder gaat het geld naar de boodschappen, een hoger water- en energieverbruik en kosten voor kinderopvang. Ook de babykamer mag wat kosten, want naast een leuk kinderbehang heb je wel een aantal meubels nodig. De geschatte kosten liggen rond de 375 euro. En laten we de pampers niet vergeten. Een baby produceert per maand zo’n 22 kilo afval van luiers.