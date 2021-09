Piets weerbericht: vandaag windstoten

Waarschuwing watersport en verkeer: vandaag windstoten in kracht 6 of 7. In het Waddengebied tot in kracht 8.

Het is vandaag wat herfstachtig. Vanmorgen nog wel eens zon en vanmiddag meest bewolkt. Geleidelijk kans op wat lichte regen. Het droge weer heeft de overhand. Het zuiden blijft droog met ook vanmiddag nog wel eens zon. Overdag temperaturen rond 19 tot 21 graden.

Een (vrij) krachtige wind uit westelijke richtingen. Windstoten in kracht 6 en 7 en in het Waddengebied windstoten in kracht 8. De wind zal vanavond en vannacht wat afnemen. Morgen herstel met droog weer en 20 tot 22 graden. Een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest, windstoten in kracht 7.

Zaterdag en zondag overdag 21 tot 23 graden. Zondag met name in het zuiden kans op een bui. Maandag zon, bewolking en 21 of 22 graden. In het zuiden een bui. Op dinsdag 19 graden en (meest) droog.

Piet Paulusma