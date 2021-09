Rechter: vader mag 12-jarige zoon coronavaccin niet ontzeggen

De rechtbank in Groningen heeft in een principiële uitspraak bepaald dat een 12-jarige jongen zich mag laten vaccineren tegen het coronavirus. De vader van de jongen is fel tegen die vaccinatie en wilde zijn zoon hier geen toestemming voor geven. De rechter heeft echter bepaald dat de jongen de beschermende prikken wel op korte termijn mag gaan halen.

Jongeren onder de 16 jaar moeten samen met hun ouders een beslissing over dit soort medische zaken nemen, maar bij onenigheid gaat de wens van de jongere zelf voor. Zoals de Rijksoverheid het verwoordt: “Kom je er echt niet uit samen? Dan mag je uiteindelijk zelf beslissen of je je laat vaccineren.”

De rechtbank Noord-Nederland bevestigt dit principe nog eens in de donderdag gepubliceerde uitspraak. Daarin toont de rechter wel enig begrip voor de angst die de vader van de jongen heeft voor zeldzame bijwerkingen, zoals een ontsteking van het hartzakje of de hartspier. Die bijwerkingen kunnen zich wel voordoen, maar ze zijn ook goed behandelbaar en leiden vrijwel altijd tot volledig herstel. Mogelijke risico’s op lange termijn waar de vader over was begonnen “missen iedere feitelijke grondslag”, concludeert de kinderrechter.

De ouders van de jongen zijn gescheiden en kunnen niet goed met elkaar communiceren als het gaat om de kinderen, zo staat in het vonnis. Vanwege onenigheid over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken kwam de rechter eraan te pas. Tijdens de behandeling van die zaak kwam ook de coronavaccinatie aan de orde. De moeder vindt het wel goed dat haar zoon zich wil laten vaccineren. Voor de vader is dat onbespreekbaar. Hij is ook tegen coronatesten. Omdat de jongen het moeilijk vindt om erover te praten met zijn vader, vroeg hij zelf de rechter om een uitspraak. Die merkt op dat de jongen “zich niet gehoord lijkt te voelen”.

Voor de Groningse puber is de belangrijkste reden om zich te laten vaccineren het contact met zijn oma. Ze lijdt aan uitgezaaide longkanker en is in de laatste fase van haar leven. De jongen “is bang dat hij mogelijk zijn oma zal besmetten en hij is ervan overtuigd dat als zij wordt besmet dit voor haar direct levensbedreigend zal zijn”, aldus de rechtbank. Daarnaast wil hij ook zelf het virus niet oplopen.

Aan de uitspraak mag vanwege het zwaarwegende belang van de jongen direct gevolg worden gegeven. Een eventueel beroep van de vader kan de vaccinatie dus niet meer verhinderen.