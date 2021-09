RTL betaalde 8500 euro losgeld na cyberaanval

RTL Nederland heeft 8500 euro losgeld betaald na een cyberaanval met ransomware (gijzelsoftware) begin september. Dat meldt RTL Nieuws, de nieuwszender van het mediabedrijf. Bij de aanval zijn geen data gelekt of verloren gegaan, zegt RTL.

Het mediabedrijf werd op 9 september getroffen door de cyberaanval. Met de ransomware werden een aantal computers, servers en systemen op het hoofdkantoor van RTL in Hilversum overgenomen en deels ontoegankelijk gemaakt. Werknemers werden vanwege het gehackte netwerk tijdelijk opgeroepen om vanuit huis te werken. De hackers eisten 10.000 dollar, omgerekend zo’n 8500 euro.

De cybercriminelen konden het netwerk binnendringen via gestolen inloggegevens van een medewerker van een externe beheerpartij, schrijft RTL Nieuws. Omdat er geen dubbele beveiliging was, zoals tweestapsverificatie, konden ze direct inloggen op het netwerk.

In samenwerking met cybersecuritybedrijven, waaronder Fox-IT, was de beveiliging na een paar dagen weer ‘onder controle’, aldus RTL. Dankzij backups konden de geïnfecteerde systemen na een paar dagen weer worden opgestart.

“Als een digitale aanval je dan toch overkomt, is het beste crisisplan de juiste professionals op de juiste plek, zodat je snel kunt handelen. Daarmee is de schade beperkt gebleven. Ik ben heel trots op ons team”, zegt Sven Sauvé, ceo van RTL Nederland. Het bedrijf heeft direct aangifte gedaan na de hack en zegt de betaling te hebben gedaan in de hoop dat die mogelijk leidt tot een spoor naar de daders.

Door de aanval heeft RTL Nieuws bijna een week zonder redactiesysteem de uitzendingen gemaakt. Bezoekers van de websites van RTL, zoals Videoland, hebben niks gemerkt van de aanval.