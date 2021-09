Ruim 1800 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt verder

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 1841 positieve coronatests geregistreerd. Voor een donderdag is dat het laagste aantal sinds 1 juli. Daardoor daalt het gemiddelde voor de dertiende dag op rij. Wel kwamen er twaalf meldingen van sterfgevallen, het hoogste aantal in meer dan drie weken tijd, maar hier kunnen mensen bij zijn die al langer geleden aan corona zijn gestorven.

Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen 12.607 meldingen van positieve tests, gemiddeld 1801 per dag. Dat is het laagste niveau sinds begin juli, aan het begin van de vierde golf, de ‘discopiek’.

In de zeven voorgaande dagen waren er meer dan 15.200 positieve tests. Sindsdien is het aantal nieuwe gevallen met 17 procent gedaald, en dat is de grootste afname op weekbasis sinds 9 augustus, ruim zes weken geleden.

In Amsterdam en in Rotterdam kwamen 89 besmettingen aan het licht. In Den Haag werd het coronavirus vastgesteld bij 84 mensen. Daarna volgen Utrecht (66), Ede (46) en Amersfoort (45). In 65 gemeenten testte niemand positief.

Bij de twaalf gemelde sterfgevallen ging het om inwoners van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Almelo, Hengelo, Middelburg, Vlissingen, Leidschendam-Voorburg, Rijssen-Holten, Schouwen-Duiveland, Twenterand, Zaltbommel en Putten. Wanneer een coronapatiƫnt overlijdt, kan het soms een tijdje duren voordat dit wordt gemeld en geregistreerd. Bij de weekcijfers van dinsdag meldde het RIVM dat het in de zeven voorgaande dagen bericht had gekregen dat 45 coronapatiƫnten waren gestorven, maar onder hen waren meer dan tien mensen die al in augustus waren overleden.

In de afgelopen week registreerde het RIVM het overlijden van 47 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Dat komt neer op gemiddeld zeven sterfgevallen per dag.

Het is bijna een jaar en zeven maanden geleden dat het coronavirus voor het eerst in Nederland werd vastgesteld. In 575 dagen tijd zijn 1,99 miljoen mensen positief getest. Bij het huidige tempo duurt het nog iets minder dan een week voor de twee miljoenste positieve test wordt geregistreerd. Van ruim 18.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.