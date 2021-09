Rutte is voorstander van minister voor volkshuisvesting

Het zou volgens Mark Rutte een goed idee zijn om in een volgend kabinet een minister aan te stellen voor volkshuisvesting. Zijn partij was aanvankelijk voor een kleine overheid met een klein kabinet. “De VVD is nu voor een sterke overheid en een sterk kabinet.” Dat betekent meer ministers, en een bewindspersoon die verantwoordelijk zou zijn voor een volkshuisvestingsbeleid zou volgens hem nuttig zijn.

Rutte deed zijn uitspraak in reactie op Pieter Heerma van het CDA. Diens partij wil ook dat er weer een minister van Volkshuisvesting komt. Of de minister een eigen portefeuille moet krijgen, weet Rutte nog niet. Het is volgens de demissionaire premier ingewikkeld om in korte tijd een heel ministerie op te richten.

De woningmarkt valt nu onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat kon volgens de laatste minister voor Wonen Stef Blok omdat landelijk beleid nauwelijks nog nodig was. “Ik ben de eerste VVD’er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen!”, zei hij daar in 2017 over in Het Financieele Dagblad.