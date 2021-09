Rutte: klimaatmiljarden ook voor volgend jaar niet genoeg

De 6,8 miljard euro die dit demissionaire kabinet volgend jaar investeert in maatregelen die uitstoot van CO2 moeten verminderen, is niet genoeg om de klimaatdoelen te halen, zegt premier Mark Rutte. Zelfs voor volgend jaar is meer nodig, verwacht hij. “Daar zal dus óf een volgend kabinet, óf nog dit kabinet als het er niet op tijd is, in overleg met de Kamer, aan moeten werken met een aanpassing van de begroting.”

Wel hoopt hij dat er dan direct investeringen voor de lange termijn gedaan kunnen worden. Hij verwacht dat een nieuw kabinet dit najaar al kan besluiten over een stevigere klimaataanpak. Op lange termijn gaat het om “tientallen miljarden” die geïnvesteerd moeten worden.

Rutte benadrukte tijdens het debat over de begroting van volgend jaar nog eens dat hij klimaataanpak ook als een economische kans ziet. “Dit kan voor Nederland zijn, wat de defensiesector is voor Israël en Amerika. Namelijk zo’n aanjager van innovatie en economische groei.” Ondanks zijn ambities wil Rutte wel voorkomen dat Nederlanders het gevoel krijgen “dat het persoonlijk leven dramatisch moet veranderen” door klimaatmaatregelen.

Ook bij de aanpak van het stikstofprobleem erkent Rutte dat het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer alsnog aan zet kunnen komen als de kabinetsformatie langer duurt dan gehoopt. De begroting voor volgend jaar voorziet nu niet in aanvullende stappen, terwijl die nodig zijn om onder meer de woningbouw vlot te trekken en niet te lang op zich kunnen laten wachten.

Het ministerie van Landbouw heeft al een aantal verschillende scenario’s met aanvullende stikstofmaatregelen laten doorrekenen. Rutte belooft de uitkomsten daarvan met de Kamer te delen, mocht het toch zover komen dat dit najaar bij de behandeling van de landbouwbegroting verdere stappen worden besproken op stikstofgebied.