Rutte kritisch over Holocaust-discussie tijdens APB

Demissionair premier Mark Rutte heeft aan het begin van de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen indirect kritiek geuit op Thierry Baudet. Hij refereerde aan de opening van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam, waar hij weer zei te beseffen “hoe de hand van de geschiedenis” ook “vandaag de dag nog doorwerkt”. Rutte vond dat de Holocaust op dag één van het debat “op onnadenkende wijze” ter sprake was gekomen.

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet verdedigde woensdag mensen die tegen het coronabeleid protesteerden door een Jodenster te dragen. Hij zei ook dat Joodse organisaties die daar kritiek op hadden de oorlog niet mogen “claimen”. Rutte zei nog terug te willen komen op “een deel van de discussie van gisteren”, maar noemde Baudet donderdag niet bij naam.

Bij de opening van het monument had Rutte “letterlijk staan huilen” met mensen voor wie het monument belangrijk was, zo zei hij. Het had hem eraan herinnerd dat de vrijheid van meningsuiting belangrijk is, maar ook dat de oorlog “ongelofelijk gevoelig” kan liggen.