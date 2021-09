Rutte: sleutelen aan begroting moet wel achter gesloten deuren

Als de formatie nog niet op gang komt en partijen in de Tweede Kamer grote aanpassingen willen maken aan de begroting, kan dat bijna niet zonder dat hierover achter gesloten deuren wordt overlegd. Dat zegt althans demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte. “Ik denk zelf – sorry, oude bestuurscultuur – dat het bijna niet te vermijden is dat je daar ook eens een keer voor met elkaar in een kamer gaat zitten, niet meteen met een tv-camera erbij.”

Rutte spreekt donderdag namens het kabinet op de tweede dag van het debat over de begroting van volgend jaar. Maar het kabinet is demissionair en er is nog geen zicht op een nieuw kabinet dat wel op volle kracht opereert. Rutte hoopt dat zo’n nieuw kabinet er nog wel op tijd is om de begroting aan te passen, zoals dat ook in 2012 gebeurde.

Mocht een doorbraak in de kabinetsformatie nog maanden uitblijven, dan “moet je nadenken over het proces: hoe kom je tot Kamermeerderheden om bijvoorbeeld op stikstof, klimaat, ondermijning, defensie en onderwijs ervoor te zorgen dat 2022 een beleidsrijk jaar is”. Hij noemt het “onvermijdelijk” dat je dan compromissen moet sluiten. Dat kan niet alleen maar in de plenaire zaal van de Tweede Kamer worden uitgevochten, vermoedt Rutte, hoewel hij dit niet uitsluit. “Misschien lukt het ook wel die grote beweging te maken in de Kamer met moties en amendementen. Ik sta daarvoor open.”

D66’er Rob Jetten drukte Rutte op het hart dan wel meer open te staan voor de wensen van de Kamer. De tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen stond ’s ochtends in het teken van een botsing tussen Rutte en de Kamer over de specifieke uitvoering van een motie om de zorgsalarissen te verhogen. “Ik vind de eerste twee uur van deze dag van de APB nog niet erg hoopgevend”, zei Jetten. “Dit debat heeft wel laten zien dat er nog een groot gat zit tussen wat deze Kamer voor ogen heeft en hoe het demissionaire kabinet zich daartoe wil verhouden.” Rutte kaatste op zijn beurt terug dat hij zich daar niet in herkent.