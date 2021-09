Rutte ziet ‘haken en ogen’ aan ingrijpen bij verhuurderheffing

Demissionair premier Mark Rutte staat open voor voorstellen om iets te doen aan de verhuurderheffing. Een verlaging of zelfs afschaffing van die belasting zou woningcorporaties meteen meer investeringsruimte geven om sociale huurwoningen te bouwen, erkent hij. Maar er zitten “veel haken en ogen aan”, zegt hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Een ruime Kamermeerderheid wil het liefste helemaal afscheid nemen van de verhuurderheffing, omdat die de bouw van nieuwe sociale huurwoningen afremt. Rutte is naar eigen zeggen “niet getrouwd” met de heffing, maar wijst erop dat afschaffen duur is en “technisch ingewikkeld”. Hij kan zich voorstellen dat er volgende maand verder over gesproken wordt bij de Algemene FinanciĆ«le Beschouwingen.

Waarnemend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans had eerder verklaard dat zij onder voorwaarden bereid is tot een verlaging van de verhuurderheffing. Maar dan moeten wel harde afspraken worden gemaakt met woningcorporaties over de besteding van het geld dat daarmee wordt vrijgespeeld.

Ook Rutte wil wel zeker weten dat die financiĆ«le ruimte ten goede komt aan de bouw van nieuwe huizen. Waarnemend CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma stelt voor daar afspraken over te maken met de koepelorganisatie Aedes. Rutte denkt dat Heerma daarmee “een route te pakken heeft”, maar wil nu nog geen concrete toezeggingen doen.

Wel is het demissionaire kabinet bereid geld naar voren te halen om de woningbouw te versnellen. Tijdens Prinsjesdag kondigde het kabinet aan daar de komende tien jaar een miljard euro in te willen steken. Dat geld wordt “sowieso” naar voren gehaald, zei Rutte tegen Heerma.

De premier verklaarde voorstander van een grotere rol voor de overheid bij de volkshuisvesting en een kleinere rol voor speculanten. Hij zei bereid te zijn “heilige huisjes” op dit terrein op te geven. “Ik ben bereid alles te bespreken.”