Boa-bond vindt extra geld goede stap maar wacht verdeelsleutel af

De vakbond BOA ACP vindt het extra geld dat er komt uit de rijksbegroting een goede stap. Voorzitter Richard Gerrits hoopt wel snel te horen om welk bedrag het precies gaat. “Dit is een goede stap, wij hadden ook om meer geld gevraagd. Maar we willen nu wel graag concrete bedragen weten. Er gaat 200 miljoen euro naar veiligheid, maar wat is de verdeelsleutel? Hoeveel krijgen de boa’s daarvan?”

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in met een aanpassing van de rijksbegroting voor volgend jaar van 2 miljard euro. Naar veiligheid gaat 200 miljoen euro. Maandag praten de vertegenwoordigers van de boa’s, maar ook van onder meer defensie en politie (de Coalitie voor Veiligheid) met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Gerrits van de BOA ACP hoopt dan te horen welk bedrag erbij komt, en of dat voldoende is.

De handhaversvakbond van de ACP pleit al langer voor meer boa’s, omdat die steeds meer taken krijgen, zoals verkeershandhaving en controles op het naleven van coronaregels. De bond vindt dat er 2500 tot 5000 mensen bij moeten.