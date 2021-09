Evenementenbranche vraagt kortgedingrechter streep te trekken

De evenementensector wil dat de rechter “een streep trekt” en de Nederlandse staat een halt toeroept bij de invoering van de coronamaatregelen die vanaf zaterdag voor evenementen binnen gelden. “We vragen de rechter de Staat een spreekwoordelijke tik op de vingers te geven”, zei de advocaat vrijdag in de rechtbank in Den Haag tijdens het kort geding tegen de overheid.

Twintig partijen willen af van de nieuwe regel om bij evenementen binnen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toe te laten. Ook zijn ze het niet eens met de verplichte sluitingstijd om middernacht. Volgens Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en MOJO mag de Staat geen capaciteitsbeperking of een nachtsluiting opleggen aan hun evenementen. “Vanaf morgen schaffen we de 1,5 meter af, maar een evenement organiseren in een bubbel kan niet”, zei de raadsman.

De branche had vooraf coronaminister Hugo de Jonge gewaarschuwd dat capaciteitsbeperking geen optie is, omdat evenementen dan niet rendabel zijn en niet door kunnen gaan. Volgens de advocaat van de eisers is het deurbeleid het allerbelangrijkste om evenementen veilig te laten verlopen. “Het gaat erom dat ze door de test komen. Als bezoekers eenmaal binnen zijn, maakt het niet uit of de zaal 100 procent of 75 procent is gevuld of dat het evenement tot na middernacht doorgaat.”

De landsadvocaat bracht daartegen in dat de coronapandemie nog niet voorbij is en de daling van het aantal ziekenhuisopnames en de besmettingscijfers stagneert. “De versoepelingen zijn alleen mogelijk wanneer dit stapsgewijs en onderbouwd gebeurt. Dan valt gemakkelijk in te grijpen.” Daarom heeft de overheid nog beperkingen opgelegd bij activiteiten in binnenlocaties waar de kans op besmettingen het hoogst is, zei hij.

De landsadvocaat noemt de versoepelingen die zaterdag ingaan al een enorme stap. Buitenevenementen zijn niet langer gebonden aan een maximaal aantal bezoekers en een sluitingstijd, net als geplaceerde evenementen binnen. Zonder vaste zitplaats geldt binnen een bezoekerscapaciteit van maximaal 75 procent en moet het evenement om middernacht stoppen.

Jasper Goossen van Unmute Us, bekend van de protestmarsen, wees de rechter erop dat het organiseren van concerten een lange voorbereidingstijd vergt. “We zijn geen branche die je aan en uit kunt zetten.” Het boeken van artiesten is een groot probleem, zegt hij. “Artiesten willen zekerheid. Nederland is binnen Europa de grootste onzekerheid. Er gaat een heleboel gecanceld worden, omdat het niet rendabel is.”

De rechter doet vrijdag 1 oktober uitspraak.