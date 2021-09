Filialen Albert Heijn in Amsterdam dichtgelijmd

In Amsterdam stonden medewerkers van de Albert Heijn vrijdagochtend voor een dichte deur, omdat de sloten van achttien filialen waren dichtgelijmd. Inmiddels zijn alle deuren en rolluiken weer open, laat een woordvoerder van de supermarkt weten. Vooralsnog heeft de politie geen idee wat de reden is voor de actie.

“De winkels gaan normaal gesproken om 08.00 uur open. Sommige konden vrij snel open worden gemaakt, bij andere duurde het ietsjes langer. Medewerkers hebben dus maximaal twee uur moeten wachten”, aldus de woordvoerder. De dichtgelijmde filialen bevinden zich niet in één stadsdeel, maar het gaat om filialen verspreid over de stad.

De politie doet onderzoek naar de zaak. “Wij gaan camerabeelden bij de winkels veilig stellen en die onderzoeken. Er zat helaas geen brief of sticker over het motief van de dader.”