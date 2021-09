Peter R. de Vries schittert laatste keer op het witte doek

Peter R. de Vries schittert nog één laatste keer op het witte doek in De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje. Na het overlijden van Peter R. de Vries is lang getwijfeld of de beelden gebruikt zouden worden. Als eerbetoon aan zijn vader heeft Royce de Vries samen met goede vriend en regisseur van de film, Lucio Messercola, besloten om de beelden toch in de film te houden.

Vlak na de opnames van de film werd kwam Peter te overlijden. De beelden zijn daarom extra speciaal. “Ik realiseer mij dat dit een van de laatste beelden zijn van mijn vader. Dus voor mij zijn het ook nog hele bijzondere beelden met een aparte lading”, aldus Royce de Vries.

Peter R. de Vries was in het eerste deel van De Grote Sinterklaasfilm ook al te zien. Deze keer heeft hij een grotere rol met meer tekst. Opnieuw speelt hij de rol van rechercheur.

Het acteerwerk was voor Peter altijd een leuke uitstap. Iets waar hij ieder jaar weer enorm naar uitkeek. “Ik herinnerde hem eraan dat er weer gedraaid ging worden en vroeg aan hem: ben je er weer bij? En binnen tien seconden kreeg ik een appje terug met, ook dit jaar kun je weer op me rekenen”, aldus Lucio Messercola.

De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje is vanaf 6 oktober aanstaande te zien in de Nederlandse bioscopen.