PO-Raad blij met investeringen in lonen leraren basisscholen

De PO-Raad noemt het “hartstikke goed nieuws” dat de Tweede Kamer de lonen van basisschoolleraren wil verhogen. De Kamer besloot daar in de nacht van donderdag op vrijdag toe. De raad – die de basisscholen vertegenwoordigt – wijst er wel op dat het geld niet alleen naar leraren, maar ook naar schoolleiders en ondersteunend personeel moet gaan.

De Kamer wil 500 miljoen euro besteden aan het verhogen van de lonen in het basisonderwijs. Dat ziet de PO-Raad als een “serieuze manier om iets te doen aan het dichten van de kloof tussen de salarissen van leraren in het basis- en het voortgezet onderwijs”, aldus een woordvoerster. Om de salarissen helemaal gelijk te trekken is volgens de raad 900 miljoen euro nodig. “Maar dit is wel een belangrijke stap in het aantrekkelijker maken van het beroep. En dat is weer essentieel in het oplossen van het lerarentekort.”