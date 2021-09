Premier Rutte naar New York om Verenigde Naties toe te spreken

Vlak na het begrotingsdebat in de Tweede Kamer is premier Mark Rutte op het vliegtuig gestapt naar New York om daar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Rutte miste alleen de stemmingen over de moties die de partijen hadden ingediend en die na middernacht begonnen.

Bijna alle leden van de VN sturen hun leider naar deze jaarlijkse diplomatieke bijeenkomst. Rutte spreekt de Algemene Vergadering vrijdag aan het begin van de avond (Nederlandse tijd) toe. De gevolgen van klimaatverandering en de coronacrisis zullen in zijn rede een hoofdrol spelen.

Op de agenda van Rutte staat verder, naast een reeks bilaterale ontmoetingen met andere regeringsleiders onder wie de president van Nigeria, ook een gesprek met de secretaris-generaal van de volkerenorganisatie, de Portugees António Guterres.

In andere jaren ging vaak een grotere regeringsdelegatie naar deze bijeenkomst van de VN. Vanwege de coronapandemie is de delegatie dit jaar beperkt. Vorig jaar was de Algemene Vergadering om die reden digitaal. Aanvankelijk zou ook de minister van Buitenlandse Zaken gaan, maar daarvan is afgezien na het aftreden van Sigrid Kaag. Haar tijdelijke plaatsvervanger, Tom de Bruijn, gaat niet naar New York, maar heeft wel een aantal digitale bijeenkomsten bijgewoond.

Naast Rutte maken ook minister-president Evelyn Wevers-Croes van Aruba, minister-president Gilmar Pisas van Curaçao en minister-president Silveria Jacobs van Sint Maarten deel uit van de Nederlandse delegatie.