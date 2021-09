RIVM houdt wolk in de gaten die van La Palma naar Nederland komt

Door de vulkaanuitbarsting op het Spaanse La Palma drijft een wolk met een verhoogde concentratie zwaveldioxide richting het noordwesten van Europa. De wolk bereikt Nederland in de nacht van zaterdag op zondag. Het RIVM houdt eventuele risico’s voor de volksgezondheid in de gaten, maar verwacht geen gevaren.

Op basis van de informatie is er nu geen reden om te veronderstellen dat er risico’s zijn voor de volksgezondheid, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het gebruikt meetgegevens van het luchtmeetnet. Daarvoor meet het RIVM op ongeveer vijftig plaatsen in het land om te kijken of er vervuilende stoffen in de lucht zitten. Die metingen volgt het instituut naar eigen zeggen op de voet.

De vulkaan op het Canarische eiland barstte zondag uit. Die eruptie heeft onder meer enorme, verwoestende lavastromen veroorzaakt. Ook komt er veel giftige zwaveldioxide vrij.