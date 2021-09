Vrijwel hele Kamer achter wijziging 2 miljard in rijksbegroting

De Tweede Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met een aanpassing van de rijksbegroting van 2022 van 2 miljard euro. Alleen BIJ1 stemde tegen.

De motie van de VVD kwam aan het eind van twee dagen debatteren over de Prinsjesdagplannen die het demissionaire kabinet dinsdag presenteerde. Het was een verdubbeling van het bedrag dat de liberalen aanvankelijk in petto hadden om tegemoet te komen aan wensen van de Tweede Kamer. Oppositiepartijen gaven al aan dat zij dit veel te weinig vonden voor de problemen die in hun ogen snel moeten worden aangepakt.

Het extra geld is verdeeld in vier onderdelen van 500 miljoen euro. Het wordt gebuikt om de lonen van leraren op basisscholen te verhogen en de energierekening te verlagen, voor burgers en kleinere bedrijven Ook wordt de verhuurderheffing voor woningcorporaties verlaagd zodat zij meer geld overhouden om sociale huurwoningen te bouwen. De rest van het geld gaat naar veiligheid, 300 miljoen naar defensie om onderhoudsachterstanden te verkleinen en 200 miljoen naar veiligheid, bijvoorbeeld om meer wijkagenten en handhavers (boa’s) aan te kunnen stellen.

De negentien partijen in de Kamer dienden in totaal 72 moties in.