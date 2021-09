Woonbond teleurgesteld over verlagen verhuurderheffing

“Het is teleurstellend dat de huidige demissionaire coalitie ervoor kiest de sociale huursector voor het zoveelste jaar op rij uit te persen.” Dat stelt de Woonbond in een reactie op de door een meerderheid van de Tweede Kamer gewenste verlaging van de verhuurderheffing met 500 miljoen euro. De Woonbond wil dat die heffing helemaal wordt afgeschaft.

Door 500 miljoen euro te korten op de heffing, wordt er komend jaar opnieuw voor een miljard uit de sociale huursector opgehaald, geeft de bond aan. “De urgentie om te zorgen voor betaalbare huren, goede woningen en het aanpakken van het tekort aan betaalbare huurwoningen is er duidelijk niet”, stelt de Woonbond.

Volgens de Woonbond is het in stand houden van de verhuurderheffing het ontkennen van de wooncrisis. De verhuurderheffing heeft huurders sinds de invoering al meer dan 11 miljard euro gekost, aldus de Woonbond. “Zonder die heffing waren de huren minder hard gestegen én hadden corporaties meer kunnen bouwen.”

De heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen werd in 2013 ingevoerd. De maatregel kwam uit de koker van VVD en PvdA, die deze in het jaar ervoor in het regeerakkoord hadden gezet.