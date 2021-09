Coronagemiddelde daalt voor 15e dag op rij, 1625 nieuwe gevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt verder en verder. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 1625 positieve tests geregistreerd. Daardoor daalt het gemiddelde voor de vijftiende achtereenvolgende dag.

Vorige week zaterdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer dan 2000 positieve tests, de zaterdag ervoor ruim 2200 en nog een zaterdag eerder waren er meer dan 2700 nieuwe gevallen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.743 positieve tests. Gemiddeld komt dat neer op 1678 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 7 juli, het begin van de vierde golf. In de zeven dagen tot aan vorige week zaterdag waren er 14.465 positieve tests. Het aantal gevallen is dus met bijna 19 procent gedaald. Dat is de grootste afname op weekbasis sinds 9 augustus, vlak na de piek van de vierde golf.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 119 mensen te horen dat het virus bij hen is aangetroffen. Den Haag telde 73 bevestigde besmettingen, Amsterdam 71 en Utrecht 36. Ede staat voor de derde achtereenvolgende dag op de vijfde plaats, nu met 32 positieve tests. In 76 gemeenten testte niemand positief.

Het aantal sterfgevallen steeg met twee. Het gaat om inwoners van Utrecht en Nijmegen. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen dag zijn overleden, het duurt soms even voor het overlijden van een patiƫnt wordt geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 38 meldingen over gestorven coronapatiƫnten, gemiddeld ruim vijf per dag. Die weeksom ligt iets lager dan de voorgaande dagen, maar dat wil niet zeggen dat het sterftecijfer daalt.

Eind februari vorig jaar werd het coronavirus voor het eerst vastgesteld in Nederland, bij een inwoner van het Brabantse Loon op Zand. Inmiddels staat de teller op 1.994.901 positieve tests. Begin volgende week wordt waarschijnlijk voor de 2 miljoenste keer een besmetting vastgesteld. Zeker 18.149 mensen zijn aan het virus overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.