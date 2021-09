D66 en PVV willen opheldering over uitspraken Keijzer

Zowel voor- als tegenstanders van het coronatoegangsbewijs in de Tweede Kamer willen opheldering over de uitspraken van demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). In De Telegraaf laat de bewindsvrouw weten bedenkingen te hebben bij de invoering van de coronapas.

D66’er Jan Paternotte vindt de uitspraken van Keijzer “heel erg raar”, laat hij op Twitter weten. Het roept volgens hem veel vragen op. Hij wil dat zij uitleg komt geven in de Tweede Kamer. PVV ‘er Geert Wilders gaat een spoeddebat over de kwestie aanvragen. Keijzer laat volgens hem zien dat het kabinet verdeeld is over de coronapas.

Keijzer doet de uitspraken op de dag dat het coronatoegangsbewijs verplicht wordt om toegang te krijgen tot horeca, evenementen en andere activiteiten. Ook een negatief testbewijs kan dienen als toegangsbewijs.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (een partijgenoot van Keijzer) en verantwoordelijk voor de invoering van het coronatoegangsbewijs zal niet reageren op de uitspraken van de staatssecretaris, laat zijn woordvoerder weten.

De uitspraken van Keijzer zijn opvallend omdat het kabinet met één mond spreekt. Een bewindspersoon kan wel tegen een voorstel van het kabinet zijn, maar moet zich er wel bij neerleggen als de ministerraad anders besluit. Naar buiten toe steunen dan alle bewindslieden het besluit.

Wel is er in het verleden in het kabinet vaker onenigheid geweest over in te voeren coronamaatregelen. Vooral de gevolgen voor de economie van de voorgenomen besluiten zorgden voor ernstige meningsverschillen. Het kwam daarbij tot flinke botsingen in de ministerraad.

Keijzer heeft zich in die discussies altijd sterk gemaakt voor het bedrijfsleven, maar keerde zich nooit in het openbaar tegen genomen besluiten van de ministerraad.