DdoS-aanvallen zorgen voor overbelasting server coronacheck-app

De server van de coronacheck-app heeft zaterdagavond te maken met zogenoemde DdoS-aanvallen, wat zorgt voor overbelasting. Dat laat een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten. Dit leidt ertoe dat mensen – mede doordat de app veelvuldig wordt gebruikt – problemen ondervinden bij het aanmaken van hun QR-code.

Volgens de woordvoerster is op voorhand rekening gehouden met deze DdoS-aanvallen (distributed denial of service), waarbij mensen, doorgaans cybercriminelen, websites plat proberen te gooien door ze te overvoeren met internetverkeer. “We kunnen ze goed afslaan”, aldus de zegsvrouw. Later op de avond nam de drukte weer iets af.

De problemen met de app deden zich vooral voor bij mensen die nog een QR-code moesten aanmaken of die een maand lang geen gebruik hadden gemaakt van de app, waardoor die weer opnieuw contact moest maken met de server. Wie al een QR-code heeft, kan die namelijk offline laten zien.

“We hadden extra capaciteit ingericht, maar de DdoS-aanvallen zijn best fors”, aldus de woordvoerster. “Het kan dus zijn dat het even duurt, maar de meeste mensen hebben er geen last van.”

Sinds zaterdag moet iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs bij zich hebben voor een bezoek aan een horecazaak, (sport)evenement of een kunst- en cultuurinstelling. De coronacheck-app kan hiervoor worden gebruikt.