Demonstraties tegen coronapaspoort in enkele steden

In Steenwijk zijn zaterdagmiddag vier betogers aangehouden tijdens een demonstratie tegen het coronapaspoort. Zij belemmerden volgens de politie agenten in hun werk en weigerden zich te legitimeren. De bijna honderd betogers trokken door Steenwijk met spandoeken waarop leuzen stonden als Maak van Nederland geen China.

In Breda hebben zaterdagmiddag een paar honderd mensen meegelopen in een demonstratieve optocht tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Ze kwamen samen op het Chasséveld. De betogers keerden zich vooral tegen de strenge maatregelen die nog steeds gelden voor evenementen en in de horeca. Dat de sluitingstijd in de horeca voorlopig 00.00 uur (middernacht) blijft, vinden veel demonstranten onterecht en onnodig.

De actiedag in Breda krijgt nog een staartje: veel horeca blijft in de nacht van zaterdag op zondag uit protest tot 00.45 uur open, dus drie kwartier langer dan volgens de huidige coronamaatregelen is toegestaan. Het gemeentebestuur heeft daar toestemming voor gegeven.

In Den Haag demonstreerden ook enkele honderden mensen tegen het coronatoegangbewijs dat vanaf zaterdag geldt. De tocht begon op het Malieveld en ging via de Hofvijver naar Plein 1813 en vice versa. Betogers droegen spandoeken bij zich met teksten als Gebruik je IQ in plaats van je QR. Er zijn geen berichten over arrestaties in Den Haag.