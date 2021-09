Eerste dag coronatoegangsbewijs vooralsnog rustig voor boa’s

De eerste dag waarop mensen een coronatoegangsbewijs moeten tonen, heeft niet geleid tot problemen voor de boa’s . “Het is rustig”, zegt Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP. “Waar we op hadden gehoopt, is ook gebeurd. Hopelijk blijft het zo, maar so far, so good.”

Sinds zaterdag moet iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs bij zich hebben voor een bezoek aan een horecazaak, (sport)evenement of een kunst- en cultuurinstelling. Dat kan bijvoorbeeld op vertoon van de coronacheck-app, maar daar waren op de eerste dag problemen mee vanwege een overbelaste server. Dit werd veroorzaakt door de drukte, maar ook door zogenoemde DdoS-aanvallen.

Door de problemen met de app ontstonden op diverse plekken flinke rijen voor horecagelegenheden. De boa’s hebben hier echter niet extra hoeven optreden, aldus Gerrits. “Al hebben ze vast hier en daar wel een oogje dichtgeknepen.”