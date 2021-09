Kerken laten 1,5 meter los, beleid moskeeën varieert

Bezoekers van diensten van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hoeven vanaf zaterdag, wanneer de nieuwe coronaregels gaan gelden, geen coronatoegangsbewijs te laten zien na het loslaten van de 1,5 meterregel. Wel wordt erop gewezen dat er voldoende geventileerd moet worden en blijft het advies overeind om “gepast afstand” te houden.

Bij de kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen bisschoppen van de RKK. Ze roepen wel bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen op om zich te laten vaccineren. De PKN roept bezoekers op rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen. Kerkgemeenten “kunnen overwegen een gedeelte te reserveren voor mensen die wel graag 1,5 meter afstand willen bewaren”, aldus de kerk.

Ook volkszang mag vanaf zaterdag in de kerken weer, meldde de RKK deze week. Maar dan wel onder meer met 1,5 meter afstand en in zigzagformatie. Ook is het weer toegestaan de communie uit te reiken in de hand, mits die vooraf gereinigd is. Uitreiken op de tong mag nog niet.

Moskeekoepels beslissen zelf of ze de afstandsregel loslaten. Volgens het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) laten sommige koepels de 1,5 meter los met een coronatoegangsbewijs. Ook richten sommige moskeeën een aparte ruimte in voor mensen zonder zo’n bewijs, waar dan wel afstand gehouden moet worden. Het CMO adviseert moskeeën de 1,5 meterregel voorlopig wel in acht te blijven nemen, een mondkapje te dragen bij moskeebezoek en een eigen gebedskleedje mee te nemen.