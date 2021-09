Aantal nieuwe positieve coronatests stabiel

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 1624 positieve coronatests vastgesteld, iets meer dan het recent bijgestelde aantal (1614) van zaterdag. Een persoon is overleden aan de gevolgen van het virus, de woonplaats is niet bekendgemaakt. Het wil niet per se zeggen dat hij of zij dit weekend is overleden. Soms duurt het een tijdje voor het overlijden van een coronapatiënt wordt geregistreerd.

Rotterdam had in 24 uur tijd de meeste positieve uitslagen (94), gevolgd door Den Haag met 71 en Amsterdam met 49 nieuwe gevallen.

Sinds de uitbraak zijn volgens het gezondheidsinstituut 12.563 mensen in Nederland aan het virus bezweken. Het totale aantal positieve coronatests staat nu op 1.954.295. In het huidige tempo zal het nog drie of vier dagen duren voor de 2 miljoenste melding een feit is. Nederland is dan wereldwijd het 22e land dat de 2 miljoen coronagevallen overschrijdt.