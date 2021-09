Kosten zeecontainer te hoog voor goedkope spullen

Inmiddels duurt het al ander halfjaar, het ‘containerprobleem’. Het is niet het belangrijkste nieuwsitem maar wel een probleem dat binnenkort vrijwel alle consumenten treft. Kinderspeelgoed, sportspullen of elektronica: we halen behoorlijk wat uit China. Deze producten worden vervoerd in containers die inmiddels onbetaalbaar zijn geworden.

Op 26 augustus berichtte we al dat de kosten om een container te verschepen van Shanghai naar Rotterdam zijn verzevenvoudigd ten opzichte van een jaar geleden. Vooralsnog zijn die kosten nog niet doorberekend aan de klant, maar uiteindelijk zal dat wel nodig zijn. Eind 2020 betaalde importeurs en retailers nog ongeveer 2000 dollar (1700 euro) voor een zeecontainer. Nu is dat bijna 14.000 dollar (11.900). Vooral voor grote goederen – zoals een bokszak of een bank – betekent dit dat de inkoopkosten flink omhooggaan.

Andere transport- en opslagmaterialen

Als producten niet over zee vervoerd worden, is er nu weinig aan de hand. De extreme kosten hebben alles te maken met de logistieke problemen in China, veroorzaakt door de coronacrisis. Andere transportmaterialen, zoals steekwagens, oprijplaten, pallets en pompwagens zijn nog steeds prima te krijgen.

Bovendien wordt er zuiniger met die materialen omgesprongen volgens onderzoek van Kruizinga.nl, leverancier van opslagsystemen en transportmaterialen. Ruim zeventig procent van de deelnemers aan hun onderzoek gaf aan nu eerst naar de kwaliteit te kijken bij de aanschaf van opslag- en transportmiddelen. Deelnemers zijn niet alleen prijsbewuster, maar ook duurzamer gaan inkopen, aldus Kruizinga. Materiaal wordt slimmer ingezet en dat zou op termijn juist moeten leiden tot kostenbesparingen.

Exotisch wordt prijzig

Voor sommige spullen geldt echter dat er geen alternatief is, anders dan het over zee te vervoeren. De Action bijvoorbeeld, haalt bijna de helft van alle artikelen uit China. Fruitsap uit Zuid-Amerika kan niet vervoerd worden over land. De Albert Heijn heeft al tijden een tekort aan boterhamzakjes. Ikea probeert nu het probleem van de lege schappen te bestrijden door zelf zeecontainers te kopen en schepen te charteren. Maar dat de prijzen voor producten die van ver komen omhoog zullen gaan, daar zijn vrijwel alle betrokkenen en experts het over eens.

Oorzaak prijzig containervervoer

Het is begonnen met de coronapandemie. Er was minder vraag naar vervoer over zee en daarna ineens juist veel meer, toen iedereen online elektronica en meubels ging bestellen. Het vervoer raakte ontregeld, de containers kwamen in grote getalen op de verkeerde plek terecht. Vervolgens liep het enorme containerschip Ever Given vast in het Suezkanaal en ontstond er een file aan schepen. Daarbovenop zijn nu een aantal Chinese havens gesloten in verband met de stijgende hoeveelheid coronabesmettingen in dat land. En ook de stijgende grondstofprijzen werken niet mee.

Van tekort naar scheepvaartmonopolie

Sommigen denken dat de prijzen wel weer iets zullen dalen. Havenondernemer Dennis de Roo vertelt in het AD dat het hem onwaarschijnlijk lijkt dat de containerprijzen terugkomen op het oude niveau. “De containermarkt is in handen van een klein aantal wereldwijd opererende scheepvaartbedrijven, die ook nog eens samenwerken. Feitelijk heb je te maken met maar drie spelers.’’

Of deze ontwikkeling negatief is, is sowieso afhankelijk van wie je het vraagt. Voor de consument of retailer die graag goedkope producten wil is dit vervelend. Maar vanuit klimaatperspectief is het wellicht een zegen. Het lijkt waarschijnlijk dat we vaker spullen dichterbij huis zullen zoeken, en dat scheelt een hoop uitstoot.