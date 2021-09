Ook rustige nacht voor boa’s na invoering coronatoegangsbewijs

Ook de eerste nacht nadat mensen een coronatoegangsbewijs moesten tonen, heeft niet geleid tot problemen voor boa’s. “We kregen zelfs bericht dat alles om 00.30 uur in Amsterdam stil was”, zegt voorzitter van vakbond BOA ACP Richard Gerrits zondag. Zaterdagavond liet hij al weten dat het rustig was gebleven tijdens de eerste dag nadat de nieuwe regel in ging.

Sinds zaterdag is het coronatoegangsbewijs verplicht voor toegang tot de horeca, de kunst- en cultuursector en (sport)evenementen. Bezoekers moeten gevaccineerd zijn, een negatieve test hebben of een corona-infectie hebben doorgemaakt. Tegelijk hoeven mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De sluitingstijd is nog steeds middernacht.

Gerrits meldt dat ook in de nacht van zaterdag op zondag er geen meldingen bij zijn bond binnen zijn gekomen over “vervelende dingen” die zouden zijn gebeurd. De voorzitter van de bond zegt te hopen dat dit zo blijft. “Als we normaal met elkaar blijven omgaan zoals nu, verwacht ik geen problemen voor de toekomst.”