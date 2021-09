Rechtszaak over sluiten restaurant om niet controleren coronapas

De uitbater van restaurant Moeke in Nijmegen heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente vanwege de sluiting van zijn horecagelegenheid. Dat dient zondag om 11.00 uur bij de rechtbank in Arnhem. Nijmegen besloot zaterdag het restaurant op slot te draaien omdat er niet werd gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs.

Volgens een gemeentewoordvoerder had de ondernemer eerder al aangekondigd niet te gaan controleren. Na meerdere waarschuwingen besloot de gemeente zaterdag aan het einde van de dag in te grijpen. Een leidinggevende van het restaurant zei tegen De Gelderlander dat handhavers “buiten alle proporties” hebben gehandeld, toen er niet om de QR-code was gevraagd van een koppel dat op het terras wilde gaan zitten.

Sinds zaterdag moet iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs bij zich hebben voor een bezoek aan een horecazaak, (sport)evenement of een kunst- en cultuurinstelling.