Sluiting restaurant na overtreden coronaregels mogelijk opgeheven

Het door de gemeente Nijmegen gesloten restaurant Moeke mag zondag weer haar deuren openen als personeel alle bezoekers alsnog actief gaat controleren op een coronatoegangsbewijs. Bovendien moet de horecazaak een gewraakt bord weghalen bij de ingang met de tekst ‘voor Moeke hoef jij je niet te bewijzen’ en klanten er juist op wijzen dat ze alleen naar binnen mogen als ze een geldige toegangspas hebben.

Dat is de uitkomst van een spoedprocedure bij de rechtbank in Arnhem die zondag diende en was aangespannen door Moeke. In afwachting van een definitief oordeel probeerde de voorzieningenrechter met de partijen tot een voorlopige oplossing te komen, waarbij de horecaonderneming zich bereid toonde om maatregelen te treffen. Om 15.00 uur wordt de rechtszaak hervat. Dan wordt duidelijk op welke wijze Moeke wil voldoen aan de voorwaarden van de gemeente en of de burgemeester dat “voldoende” vindt om de sluiting nog zondag op te heffen.

Vanaf dit weekeinde is een coronatoegangsbewijs, die mensen kunnen verkrijgen via de CoronaCheck-app, noodzakelijk bij bezoeken aan horeca, (sport)evenementen en cultuurinstellingen. Eigenaren of organisatoren zijn verplicht klanten te controleren voor ze hen toelaten.

Kort na de opening van de horecagelegenheid Moeke op zaterdag voerde een ambtenaar van de gemeente in burger een eerste controle uit. Hij nam plaats aan een tafeltje in het restaurant en constateerde dat niemand van het personeel hem vroeg om een coronatoegangsbewijs.

Bij een tweede controle op zaterdagmiddag zagen twee handhavers een stel de zaak binnenstappen en constateerden ze dat hen evenmin werd gevraagd naar het coronabewijs. Na tussenkomst van de politie werd het restaurant op bevel van de burgemeester voor acht dagen gesloten.

De advocaat van de restauranteigenaar zei zondag het vreemd te vinden dat er “geen enkele tussenstap” was. “Het was niet dermate ernstig dat sluiting gerechtvaardigd was”, zei hij.

Een woordvoerder van de burgemeester wees erop dat volgens haar elke bezoeker van een horecagelegenheid, ook als die binnen naar de wc loopt of richting terras gaat, om een coronatoegangsbewijs moet worden gevraagd. Ze zei verder dat vooraf duidelijk was dat “zaken die bewust niet meewerken meteen zouden worden gesloten. Het hoefde voor Moeke geen verrassing te zijn dat dit kon gebeuren”.