In de tuinen van drie huizen aan de Margrietstraat in het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid hebben een schuurtje en de beplanting in meerdere tuinen in brand gestaan. De brandweer wist te voorkomen dat de huizen vlamvatten.

Bij de brandbestrijding kwam veel rook vrij, zei de woordvoerster. Er zijn geen gewonden gevallen.