Aantal bioscoopbezoekers na invoering coronapas fors teruggelopen

De invoering van het coronatoegangsbewijs heeft bij bioscopen en filmtheaters in Nederland in het eerste weekend geleid tot een terugloop in het aantal bezoekers. Ondanks dat de zalen nu volledig bezet mogen worden, lijken de versoepelingen een averechts effect te hebben, laat bioscoopkoepel NVBF weten.

Op zaterdag, de eerste dag waarop iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs bij zich moest hebben om toegang te krijgen tot een horecazaak, sportevenement of een kunst- en cultuurinstelling, en zondag lag het bezoekersaantal circa 40 procent lager dan in de drie weken ervoor, zegt Gulian Nolthenius, directeur van NVBF. “De eerste tekenen wijzen erop dat de invoering van de coronatoegangsbewijzen een nieuwe klap voor de bioscoopsector zou kunnen gaan betekenen”, zegt hij.

Wel benadrukt Nolthenius dat het na twee dagen nog te vroeg is om harde conclusies te trekken. Wat de coronatoegangsbewijzen op de lange termijn voor gevolgen hebben voor het aantal bezoekers is volgens de bioscoopkoepel pas over een aantal weken duidelijk. De bioscopen Pathé en Vue laten weten het nog te vroeg te vinden om een goed oordeel te kunnen vormen.

Eerder was de bioscoopsector kritisch over de verplichting van een coronapas bij een bioscoopbezoek. In een brandbrief aan de Tweede Kamer verzocht de sector om de plannen van het demissionaire kabinet aan te passen. De coronatoegangsbewijzen zouden een enorme drempel opwerpen, met name voor jonge bezoekers.