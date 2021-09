Coronatoegangsbewijzen meestal op basis van herstel of vaccinatie

Mensen hebben in het afgelopen weekend zo’n 2,8 miljoen QR-codes aangemaakt in de app CoronaCheck. Veruit de meeste mensen deden dat op basis van hun vaccinatie of bewijs dat ze zijn hersteld van het coronavirus, schat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de app beheert. De enige andere mogelijkheid om een groen vinkje te krijgen is namelijk door een coronatest af te nemen, en dat is dit weekend 200.000 keer gebeurd.

Mensen die bewijs van een coronavaccinatie, -test, of -genezing hebben, kunnen in de app een code aanmaken die geldt als coronatoegangsbewijs. Maandagochtend waren er in totaal zo’n 35 miljoen codes aangemaakt, bijna drie miljoen meer dan vrijdagochtend. Dat aantal is zo hoog doordat de codes op basis van een negatieve coronatest maar kort geldig zijn. Deze mensen moeten daardoor voor iedere dag waarop ze een coronatoegangsbewijs moeten laten zien een nieuwe code aanmaken.

Het ministerie raadt mensen aan om hun code alvast thuis aan te maken en niet pas als ze aankomen op de plek waar ze hem moeten laten zien. Dat verkleint ook de kans dat een cyberaanval zoals afgelopen zaterdag tot problemen leidt. Het systeem waarmee de codes worden aangemaakt werd dit weekend twee uur verstoord door hackers die het bewust overbelastten. Als een code eenmaal is aangemaakt, blijft die werken tot hij is verlopen. Zeker herstel- en vaccinatiebewijzen gaan dus lange tijd mee.