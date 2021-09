Dit weekend maar deel capaciteit Testen voor Toegang gebruikt

Ongeveer 108.000 mensen hadden zaterdag een afspraak voor een test voor toegang tot een café, theater of een andere locatie waar een coronatoegangsbewijs nodig is om binnen te komen, meldt Stichting Open Nederland (SON). Dat is veel minder dan de capaciteit die beschikbaar was.

Op vrijdag hadden 44.000 mensen een afspraak gepland staan en op zondag 32.000. Het aantal mensen dat komt opdagen ligt meestal iets lager dan het aantal gemaakte afspraken, aldus een woordvoerder van SON. Op sommige plekken in het land was het dit weekend druk bij de testlocaties, maar het “liep overal goed door”. In winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht stond af en toe een rij, maar dat kwam volgens de woordvoerder doordat de testlocatie daar vrij klein is en mensen dus vooral buiten moesten wachten.

Sinds afgelopen zaterdag is op veel meer plekken een coronatoegangsbewijs verplicht en daarom verruimde SON de openingstijden van de testlocaties. Op zaterdagen is er komende tijd plek voor 430.000 testafspraken per dag en op vrijdagen gaat om 407.000 tests.

Dat er veel minder mensen een test lieten afnemen, betekent niet dat de testcapaciteit voor volgend weekend zal worden afgeschaald, aldus de woordvoerder van SON, de organisatie achter Testen voor Toegang. “Je kunt nooit voorspellen hoeveel je exact waar nodig hebt. Bovendien moet de testcapaciteit twee weken van tevoren bij de aanbieders worden aangevraagd.”

Op dit moment worden testaanbieders betaald voor de capaciteit die ze aanbieden, niet per test. Dat verandert vanaf 11 oktober. Dan krijgen aanbieders een vaste prijs per afgenomen test. Op dit moment kunnen bedrijven zich inschrijven om vanaf die datum onder de nieuwe voorwaarden tests af te nemen. Iedere aanbieder die voldoet aan de voorwaarden mag meedoen. “Aanbieders concurreren vanaf dan met elkaar op bijvoorbeeld locatie. Het is de bezoeker die kiest waar hij of zij de test laat afnemen.”