Geen doorbraak in formatieoverleg, woensdag gaat overleg verder

VVD, D66 en CDA zijn er na urenlang overleg nog niet uitgekomen hoe het verder moet met de vorming van een nieuwe regeringscoalitie, meldde informateur Johan Remkes maandagavond. Woensdag zullen de drie partijen verder praten en dan worden er definitieve conclusies getrokken, zei hij in een korte toelichting.

Remkes had als opdracht om een minderheidskabinet te onderzoeken, nadat opties om een bredere coalitie te vormen waren misgelopen. Na een week stilstand in de formatie, had Remkes maandag de balans op willen maken. De drie partijen hebben meer dan tien uur met elkaar gesproken.

D66-leider Sigrid Kaag sprak van een “heel intensief gesprek’ en dat het heel nuttig is geweest. Ze zei dat ook het opheffen van hun blokkade op de ChristenUnie was besproken. Ze wilde niet speculeren hoe het nu verder moet.

CDA-leider Wopke Hoekstra noemde het “goede inhoudelijke en constructieve gesprekken”, waarbij ze ook hebben geconcludeerd “dat het zinvol is” om woensdag verder te gaan.

D66 wil liever geen minderheidskabinet. Na partijoverleg toonde D66-leider Sigrid Kaag zich zondag bereid om alsnog samen te werken met de ChristenUnie. Dat had Kaag deze zomer nog uitgesloten. Ze besloot de blokkade op te heffen, maar stuurde daarbij opnieuw aan op een coalitie waarbij óók PvdA en GroenLinks worden betrokken.

VVD en CDA hadden dat laatste steeds tegengehouden, omdat ze niet met twee linkse partijen tegelijk in een coalitie willen. PvdA en GroenLinks willen alleen samen in een kabinet. Daardoor zit de formatie al maanden in een impasse.