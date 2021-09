Kaag: nieuw kabinet moet betrouwbare steun genieten

De Algemene Politieke Beschouwingen hebben vorige week laten zien dat het voor een stabiel kabinet belangrijk is om “betrouwbare steun” te hebben. Dat zei D66-leider Sigrid Kaag maandag voorafgaand aan een overleg met informateur Johan Remkes. Die heeft als opdracht om te kijken of er een minderheidskabinet geformeerd kan worden. Dat heeft niet de voorkeur van D66.

Dit weekend liet Kaag weten dat ze toch weer in gesprek wil met de ChristenUnie, wat ze eerder nog weigerde. “We hebben natuurlijk de wens uitgesproken om met zes partijen langs de lijnen van de inhoud verder spreken, zonder uitspraak te doen over de uitkomst.”

Of een minderheidskabinet voor haar nog een optie is, wilde Kaag niet zeggen. Wel is een betrouwbare politieke steun voor het nieuwe kabinet naar haar mening belangrijk “als je bestendigheid wilt hebben, stabiliteit over grote keuzes”.